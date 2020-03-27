Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM Капитан национальной сборной Болгарии и игрок футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов поделился мнением о приостановке матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, передаёт ИА REGNUM.

«Сейчас психологически тяжело, потому что не знаешь, когда чемпионат возобновится, и можно будет играть. Маленький плюс в том, что мы на прошлой неделе тренировались. Знаю, что большинство команд премьер-лиги почти две недели вообще не тренируются», — отметил полузащитник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 17 марта Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке всех футбольных турниров в стране. Ограничение действует до 10 апреля 2020 года включительно.

Перед вынужденным перерывом подопечные Валерия Карпина расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ. У жёлто-синих 38 очков. У «Краснодара» и столичного «Локомотива», занимающих третью и вторую строчки соответственно, по 41 очку. У лидера — ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — 50 очков.