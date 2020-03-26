Москва, , 22:41 — REGNUM 42-летний экс-защитник ЦСКА, «Челси» и национальной сборной Чехии Иржи Ярошик» в интервью «Советскому спорту» заявил о желании и готовности начать тренерскую карьеру в России, в том числе и возглавить московских «армейцев». Однако чех отмечает возможность возглавить самарские «Крылья Советов» как наиболее подходящий и реалистичный для него вариант.

Чех выступал за ЦСКА на протяжении полутора лет. В составе «красно-синих» Ярошик появлялся на поле в 52-х матчах, в которых отметился 12-ю забитыми мячами.