Барселона, Испания, , 22:15 — REGNUM «Барселона» попыталась решить проблему с финансовой ситуацией из-за коронавируса, понизив заработную плату футболистам на 70% до тех пор, пока сезон не возобновится.

Отмечается, что команда разделилась на две группы. Первая выступает за временное понижение зарплаты, вторая же «не понимает, почему за счет игроков должны компенсироваться просчеты менеджмента».

Ранее сообщалось, что футболисты «Баварии» откажутся от 20% своей зарплаты, пока продолжается эпидемия.