Барселона, Испания, , 21:57 — REGNUM 28-летняя звезда сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону» за 180 миллионов евро. Однако в связи с эпидемией коронавируса у «сине-гранатовых» возникли финансовые трудности, поэтому руководство испанского клуба собирается предложить в качестве обмена 29-летнего Антуана Гризманна.

В летнее трансферное окно перед сезоном 2017/18 Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» за рекордные 222 миллиона евро.

В текущем сезоне во всех турнирах на клубном уровне футболист принял участие в 22-х матчах, в которых отличился 18-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами.