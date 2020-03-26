Лондон, , 20:54 — REGNUM Как сообщает британская газета the Daily Mail, «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Бернли» подали петицию в Спортивный арбитражный суд с призывом не допустить «Манчестер Сити» до участия в Лиге Чемпионов.

В итоге, чемпион прошлого сезона АПЛ получил двухлетнюю дисквалификацию в еврокубках, а также штраф на 30 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» после 28-ми сыгранных матчей расположился на второй позиции, имея в активе 57 очков.