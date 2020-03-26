Барселона, Испания, , 20:33 — REGNUM 47-летний экс-футболист «Палмейраса» и «Барселоны» Ривалдо о ситуации в клубе: «Барселона» должна сконцентрироваться на возвращении Неймара. Лаутаро Мартинес еще не готов к основному составу «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к 22-летнему форварду сборной Аргентины Лаутаро Мартинесу. Трансферная стоимость аргентинца по версии transfermarkt составляет 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Мартинес провел 31 матч во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 16-ю голами и 3-мя результативными передачами.