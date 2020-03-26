Дортмунд, Германия, , 19:47 — REGNUM «Боруссия Дортмунд» готова расстаться с английским венгром Джейдоном Санчо не меньше чем за 130 миллионов евро, сообщает на своей странице в твиттере эксперт Viasport Ян-Оге Фьёртофт.

Согласно информации эксперта, «Ливерпуль» является главным претендентом на игрока дортмундского клуба, однако «мерсисайдцам» придется продать кого-то из пары Салах-Мане, чтобы позволить себе трансфер Санчо. Во-первых, Джейдон не станет переходить в команду, где ему не будет уделена роль лидера. Во-вторых, «Ливерпуль» не станет тратить такую сумму на игрока скамейки, особенно в период кризиса в связи с коронавирусом.

Фьёртофт также отметил, что «Боруссия» попробует сохранить игрок на еще один сезон из-за сложившейся экономической ситуации.