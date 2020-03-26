Гельзенкирхен, Германия, , 19:29 — REGNUM Защитник «Шальке» Жан-Клер Тодибо, права на которого принадлежат «Барселоне», может вернуться в каталонский клуб из-за коронавируса.

Немецкий клуб рассчитывал выкупить права на защитника за 25 миллионов евро по окончанию сезона, однако вызванные в связи с пандемией коронавируса финансовые проблемы могут не позволить сделать это гельзенкирхенскому клубу.

Тодибо присоединился к «Шальке» на правах полугодичной аренды зимой и успел провести пять матчей в составе «горняков».