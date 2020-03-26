Лондон, , 19:18 — REGNUM Согласно сообщениям Daily Mail, чемпионат Англии по футболу не возобновится 30 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Клубы Английской футбольной лиги (EFL) получили предупреждение о том, что чемпионат не будет возобновлен в конце апреля. Новая дата продолжения сезона будет объявлена на встрече представителей клубов Английской премьера-лиги с командами EFL, которая состоится на следующей неделе.

Оставшиеся туры АПЛ будут проходить без зрителей в течение шести недель с 1 июня.