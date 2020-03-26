Сочи, Краснодарский край, , 18:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Сочи» заключил новое соглашение с форвард Денисом Мосалёвым, сообщает официальный сайт клуба. Срок действия нового контракта рассчитано на один год.

В этом сезоне Москалёв сыграл 50 матчей в рамках регулярного чемпионата, набрав 18 (8+10) очков при показателе полезности «+1».

Форвард выступает за сочинский клуб с сезона 2018−2019 года, проведя с того момента за «леопардов» 78 матчей, в которых записал на свой счет 23 (11+12) результативных балла.