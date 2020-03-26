Алма-Ата, Казахстан, , 18:13 — REGNUM Бывший полузащитник «Чертаново» россиянин Кирилл Колесниченко перешел в казахстанский «Кайрат», сообщается на официальном сайте клуба.

Игрок заключил контракт с алма-атинским клубом сроком на три года.

Прошедший сезон игрок провел в московском «Чертаново», выступающем на данным момент в ФНЛ, где за 30 матчей чемпионата хавбек забил 6 мячей.

«Кайрат» занимает второе место в турнирной таблице только начавшегося чемпионата Казахстана, набрав шесть очков в трех матчах. Лидер чемпионата «Астана» набрал 7 очков. Проведение чемпионата временно приостановлено в связи с пандемией коронавируса