Лозанна, Швейцария, , 17:24 — REGNUM Шведский хоккеист Филип Хольм принял решение покинуть вытсупающую в высшем швейцарском дивизионе «Лозанну».

Напомним, что игрок присоединился к команде по ходу сезона, перейдя из североамериканского «Рокфорда», где отметился 15 (4+11) очками в 30 матчах чемпионата АХЛ. В Швейцарии защитник провел девять матчей, набрав 2 (1+1) очка.

В прошлом сезоне швед выступал за нижегородское «Торпедо» в КХЛ. Игрок набрал 31 (8+23) очко в 68 матчах чемпионата.

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