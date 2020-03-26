Берн, , 16:50 — REGNUM Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» швед Линус Умарк перейдет в «Серветт» из чемпионата Швейцарии, сообщает портал «Бизнес Online».

Напомним, что хоккеист объявил о своем уходе из уфимского клуба, за который выступал с 2015 года, и КХЛ, как только руководство лиги объявило о завершении сезона в связи с пандемией коронавируса.

По данным источника, согласно новому контракту с швейцарским клубом, швед будет получать в три раза меньше чем в «Салавате». За следующий год игрок заработает 450 тысяч франков, что эквивалентно 36 миллионам рублей. В Уфе Умарк получал 120 миллионов рублей чистыми за сезон.