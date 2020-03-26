Лозанна, Швейцария, , 16:17 — REGNUM Согласно информации швейцарского издания RTS Sport, российский нападающий Вадим Перескоков покинет выступающую в высшем дивизионе Швейцарии «Лозанну» в ближайшее межсезонье.

Воспитанник «ЦСКА» начинал этот сезон в составе «Йукурита», выступающего в чемпионате Финляндии, однако в конце сезона игрок перебрался в Швейцарию. За «Лозанну» россиянин провел семь матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+3». В «Йукурите» Перескоков сыграл большую часть регулярного чемпионата, в 46 матчах форвард набрал 34 (16+18) очка при показателе полезности «-10».

В КХЛ Перескоков сыграл в общей сложности лишь 63 матча, набрав 8 (3+5) очков по системе «гол+пас».