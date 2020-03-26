Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM Шахматный турнир претендентов, а также матч за звание чемпиона мира будут доиграны в 2020 году. Об этом 26 марта заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

«Матч за шахматную корону проводится в конце года. Речи об изменении сроков нет. Турнир претендентов точно будет доигран в этом году», — сказал Дворкович.

Он добавил, что точные сроки и места проведения турниров будут определены, когда общемировая ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта турнир претендентов, который проходил в Екатеринбурге, остановлен.

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