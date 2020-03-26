Уфа, , 15:40 — REGNUM Мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон переезжает в Уфу, где будет учить башкирских детей и подростков единоборствам. Об этом 26 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Радий Хабиров подчеркнул, что три года назад, когда он был главой Красногорска, он сознательно уговорил спортсмена осесть и работать в городе поскольку Джефф Монсон является выдающимся спортсменом и хорошим, искренним человеком.

По словам главы Башкирии, Монсон может многому научить детей, в том числе быть сильными, справедливыми.

«И вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе», — сообщил Радий Хабиров.

По его словам, была достигнута договоренность о том, что Джефф Монсон будет жить в Уфе и тренировать башкирских детей и подростков.

Джеффри Монсон является американским и российским мастером смешанных единоборств. В 2018 году спортсмен получил гражданство России. В этом же году стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области.

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