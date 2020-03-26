Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 14:36 — REGNUM Стадион «Маракана» в Бразилии передан для размещения заражённых коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Отмечается, что стадион используется в качестве госпиталя. Кроме того, более половины футбольных клубов из высшего дивизиона чемпионата Бразилии передали свои стадионы для организации полевых госпиталей.

Напомним, стадион «Маракана» расположен в Рио-де-Жанейро и является крупнейшим в стране. На нём домашние матчи играют «Фламенго» и «Флуминенсе».