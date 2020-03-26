Москва, , 14:25 — REGNUM Из-за переноса Олимпиады-2021 в Токио чемпионат Европы по скалолазанию в Москве может пройти позднее запланированного срока. Об этом 26 марта сообщили Федерации скалолазания Росии (ФСР).

«В связи с переносом сроков Олимпийских игр на 2021 год прорабатывается вопрос о переносе чемпионата Европы на более поздний период», — говорится в сообщении.

Отметим, что первоначально турнир должен были состояться с 20 по 27 марта, но его перенесли на период с 15 по 22 июня из-за коронавируса. Чемпионат Европы является заключительным отборочным этапом на Олимпиаду, которая перенесена на 2021 год.