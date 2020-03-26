Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM Участники шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге здоровы и чувствуют себя хорошо. Об этом 26 марта заявили в Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Отмечается, что все шахматисты сдали отрицательные анализы на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта турнир претендентов, который проходит в Екатеринбурге, остановлен. Предполагается, что турнир продолжится с сохранением текущих результатов после стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

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