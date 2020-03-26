Амстердам, , 12:28 — REGNUM Бывший президент голландского футбольного клуба «Витесс» Кес Баккер умер в возрасте 76 лет от коронавируса. Об этом 26 марта сообщает De Gelderlander.

Отмечается, что Баккер был госпитализирован 21 марта с симптомами коронавирусной инфекции. Он ушёл из жизни утром 25 марта. Также отмечается, что у него был рак лёгких.

Баккер был президентом «Витесса» в периоды 2003 — 2004, 2008 — 2009 и 2016 — 2017. С 2016 года он был председателем наблюдательного совета клуба.