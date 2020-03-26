Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM Турнир претендентов на мировую шахматную корону, который проходит в Екатеринбурге, остановлен из-за коронавируса. Об этом 26 марта сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Отмечается, что ФИДЕ решила приостановить турнир после первого круга. При этом текущие результаты будут сохранены. О датах доигровки турнира будет сообщено позднее.

Лидерами после семи туров являются российский шахматист Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, которые набрали по 4,5 очка из 7 возможных.

Далее с 3,5 баллами идут четыре шахматиста — Александр Грищук (Россия), Аниш Гири (Нидерланды), Ван Хао (Китай) и Фабиано Каруана (США). Кирилл Алексеенко (Россия) и Дин Лижень (Китай) заработали по 2,5 очка.

Победитель турнира претендентов сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.