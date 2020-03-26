Лондон, , 09:59 — REGNUM Полузащитник лондонского «Челси» Педро Родригес покинет команду после окончания нынешнего сезона. Об этом 25 марта сообщает Cadena SER.

«Мое соглашение будет завершено, но сейчас это не самое главное, потому что я даже не знаю, когда снова будет возможность тренироваться», — сказал Педро.

Отмечается, что действующий контракт «Челси» с 32-летним хавбеком рассчитан до июня 2020 года.

Напомним, Педро Родригес перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Барселоны». В составе лондонского клуба он выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.