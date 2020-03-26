Лондон, , 09:22 — REGNUM Главный совет Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) примет решение о ситуации с проведением Уимблдона в течение недели. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба турнира.

«Беспрецедентная проблема, вызванная коронавирусом, продолжает влиять на наш образ жизни. Мы прилагаем все усилия, чтобы внести определённость в наши планы на 2020 год», — сказал исполнительный директор AELTC Ричард Льюис.

Проведение Уимблдона планировалось в период с 29 июня по 12 июля 2020 года.

Напомним, ранее все теннисные турниры были приостановлены до 7 июня из-за коронавируса. Открытый чемпионат Франции, который должен был пройти с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень — с 20 сентября по 4 октября.

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