Барселона, Испания, 26 марта 2020, 08:56 — REGNUM Матчи баскетбольной Евролиги будут возобновлены, когда позволит ситуация. Об этом 25 марта сообщается на сайте Евролиги.
Отмечается, что исполнительный совет Евролиги провёл заседание, чтобы проанализировать влияние пандемии коронавируса. Сезон в регулярном чемпионате Евролиги, плей-офф и «Финале четырёх» будет продолжен после рекомендаций органов здравоохранения.
Напомним, сезона в Евролиге был приостановлен 12 марта из-за коронавируса.
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