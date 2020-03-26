Бостон, США, , 08:42 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» сократил зарплату штатным сотрудникам. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе клуба.

Зарплату 82 штатным сотрудникам решили сократить с 1 апреля из-за распространения коронавируса. Кроме того, 68 сотрудников будут отправлены во временный отпуск на девять недель.

«Решение было принято после долгих и трудных обсуждений. Эти меры будут носить временный характер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники получат полную компенсацию после того, как вернутся на работу и бизнес стабилизируется.

Напомним, Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

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