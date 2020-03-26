Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла церемонию вручения наград по итогам сезона, а также драфт новичков из-за пандемии коронавируса. Об этом 26 марта сообщается на сайте лиги.

Проведение церемонии вручения наград была запланирована на 18 июня в Лас-Вегасе. Драфт должен был состояться с 26 по 27 июня в Монреале.

Отмечается, что новые сроки проведения драфта-2020, а также его место и формат будут объявлены позже.

Напомним, НХЛ приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за коронавируса. В лиге рассчитывают возобновить сезон в середине мая.