Лондон, , 00:06 — REGNUM В текущем сезоне Английской Премьер-лиги «шпоры» идут на восьмой строчке, имея 41 очко в активе после 29-ти сыгранных туров. Лучшем бомбардиром команды является Харри Кейн — 18 мячей, а лучшим ассистентом — Сон Хын Мин — 9 ассистов.

Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к форварду «Реала» и национальной сборной Сербии Луке Йовичу.

В прошедшее зимнее трансферное окно «Тоттенхэм» усилился тремя футболистами: подписал Стевена Бергвейна из «ПСВ» за 32 миллиона евро, выкупил Джованни Ло Чельсо из «Бетиса» за ту же сумму и арендовал Жедсона Фернандеша из «Бенфики».