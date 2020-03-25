Мадрид, , 23:55 — REGNUM Испанская газета Marca составила символическую сборную худших трансферов «Барселоны» в XXI веке.

В состав сборной вошли: Ришар Дютрюэль, Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален, Йерри Мина, Александре Сонг, Андре Гомеш, Хуан Роман Рикьельме, Рикардо Куарежма, Филиппе Коутиньо и Златан Ибрагимович.

До сегодняшнего дня из этого состава остался лишь Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне». Текущий сезон бразилец проводит в аренде в «Баварии».