Рим, , 22:23 — REGNUM «Рома» собирается выкупить 31-летнего полузащитник сборной Армении Генриха Мхитаряна, проводящего успешный сезон. Римский клуб согласится подписать армянина в случае понижения суммы, которую требует «Арсенал» — 25 миллионов евро.

В текущем сезоне в 17-ти матчах за «Рому» во всех турнирах футболист отметился 6-ю голами и 4-мя голевыми передачами. В составе сборной Армении в 6-ти играх отборочного этапа на Чемпионат Европы 2020 Мхитарян заработал четыре (3+1) очка по системе гол+пас.

Трансферная стоимость футболиста по оценкам портала transfermarkt составляет 25 миллионов евро. В 2018-м году Мхитарян перешел в стан «канониров» из «Манчестер Юнайтед».