Лондон, , 21:50 — REGNUM 32-летний полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о причине ухода из лондонского «Арсенала» в 2011 году: «Когда я был капитаном «Арсенала», всегда ощущал на себе давление. Я отдавал все силы на поле, потому что капитан должен вести свою команду к победе. Меня преследовали бессонные ночи, было очень тяжело. Отношение игроков к делу в те годы было безответственным».

Сеск Фабрегас выступал в составе «Арсенала» 8 лет. За 7 сезонов выступления в АПЛ футболист выходил на поле 303 раза, в которых отличился 57-ю голами.