Лондон, , 21:44 — REGNUM 32-летний экс-нападающий сборной Испании Педро, выступающий в «Челси» с 2015 года, заявил о завершении своего выступления за лондонский клуб. Футболист покинет «Челси» по истечении контракта в конце июня текущего года.

В текущем сезоне испанец принял участие в 18-ти матчах за клуб во всех турнирах, в которых отличился 2-мя голами и 2-мя голевыми передачами.

В составе национальной сборной Испании Педро становился чемпионом Европы и мира в 2012-м и 2010-м годах соответственно.

Трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.