Санкт-Петербург, , 21:32 — REGNUM У 37-летнего полузащитника «Ленинградца» Максима Астафьева, выступавшего в начале карьеры за «Зенит» и «Ростов», был диагностирован коронавирус.

В составе «Зенита», в котором полузащитник был воспитан, Астафьев провел 3 сезона, в которых появлялся на поле 30 раз и отличился 5-ю забитыми мячами. Выступая за «Ростов», хавбэк в 57-ми матчах стал автором 4-х голов.

В текущем сезоне Второго дивизиона (Запад) Астафьев отличился 3-мя забитыми мячами в 14-ти играх.

Трансферная стоимость футболиста, по версии transfermarkt, составляет 25 тысяч евро.