Лондон, , 19:37 — REGNUM Авторитетное английское издание The Guardian подвело итоги приостановленной в связи с пандемией коронавируса Английской премьер-лиги, объявив имена лучшего игрока, тренера, молодого футболиста, а также лучший матч.

Звание лучшего игрока сезона по мнению издания заслужил вингер «Ливерпуля» сенегалец Садьо Мане, который в 26 матчах чемпионата набрал 23 (14+9) очка по системе «гол+пас».

Лучшим молодым футболистом ожидаемо стал Адама Трауре, выступающий за «Вулверхэмптон». В этом сезоне испанец забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

Лучшим тренером был объявлен наставник «Шеффилда» Крис Уайлдер. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Напомним, что этот сезон стал первым для «Шеффилда» после возвращения в элиту английского футбола прошлым летом.

Самым памятным матчем чемпионата стала встреча 19-го тура между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити», она завершилась победой первых со счетом 3:2.

Также издание назвало худший клуб сезона, которым стал «Тоттенхэм».