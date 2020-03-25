Гельзенкирхен, Германия, , 19:03 — REGNUM Защитник гельзенкирхенского «Шальке-04» 18-летний защитник Малик Тиав стал приоритетной трансферной целью для трех клубов из Английской премьер-лиги, сообщает портал Daily Mail.

Защитник попал в сферу интересов занимающего первое место «Ливерпуля», действующего чемпиона страны «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала».

В этом сезоне воспитанник «Фортуны» из Дюссельдорфа, откуда он перешел в «Шальке» в 2016 году, забил девять голов в составе молодежной команды и однажды был вызван за основную команду «горняков», за которую провел один матч.