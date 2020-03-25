Оттава, , 18:41 — REGNUM Действующий защитник петербургского «СКА» Артем Зуб рассматривает несколько предложений от клубов Национальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

По данным источника, российский игрок сократил рассматриваемые варианты с трех до двух команд. Инсайдер отмечает, что приоритетом для Зуба является «Оттава Сенаторз».

Игрок должен будте вынести окончательное решение в ближайшие недели.

В рамках этого сезона Зуб принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 22 (13+9) очков при показателе полезности «+35».

Его контракт заканчивается 30 апреля этого года.