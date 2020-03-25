Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» не планирует задействовать разыгрывающего Джона Уолла в этом сезоне, сообщает The Washington Post.

Напомним, что Уолл на данный момент восстанавливается от разрыва ахилла. Игрок уже провел несколько тренировок вместе с командой Лиги развития.

«Мы хотим видеть Джона на площадке в следующем сезоне. Вряд ли что-то изменится», — сообщает генеральный менеджер клуба Томми Шеппард.

«Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции.