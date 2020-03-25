Лидс, Великобритания, , 18:05 — REGNUM Согласно сообщениям Sky Sports, владелец футбольного клуба «Лидс» итальянец Андреа Радриццани рассказал, что «Лидс» мог подписать форвардов Златана Ибрагимовича или Эдинсона Кавани в прошедшем зимнее трансферное окно.

«Я общался со Златаном, он придать команде импульс, но он выбрал перейти в «Милан». Он был честен и открыт по отношению ко мне. Я даже не общался с Бьелсой о Кавани и Ибрагимовиче, потому что переговоры не дошли до того момента, когда это имело смысла обсуждать», — рассказал Радриццани Sky Sports.

«Лидс Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа с 71 очками в 37 матчах, опережая на один балл «Вест Бромвич».