Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 17:46 — REGNUM Всемирная боксерская организация (WBO) вынесла решение о переносе всех соревнований по боксу до июня, сообщается на официальном сайте WBO.

В связи с пандемией коронавируса во всем мире WBO приняла решение отложить все боксерские соревнования до июня 2020 года. Мы будем регулярно обновлять информацию», — говорится в заявлении.

На данный момент в мире зафиксировано более 375 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 16 тысяч из которых скончались.