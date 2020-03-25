Рим, , 17:19 — REGNUM Согласно сообщениям журналиста Николо Скиры, клубы итальянской Серии А вышли с предложением расширить количество участников чемпионата до 22 команд, а также отменить понижение в дивизионе для команд, находящихся на последних местах таблицы.

Отметим, что расширение чемпионата по мнению команд должно состояться путем повышения в классе двух команд из Серии Б.

По информации итальянского журналиста, новый формат подразумевает вылет 4 команд чемпионата в рамках следующего сезона на 2 года, чтобы в 2022 году вернуться к прежней системе проведения турнира.

Напомним, что сезон 2019−2020 годов приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Каннаваро оказал гуманитарную помощь больницам Неаполя