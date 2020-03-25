Москва, , 16:57 — REGNUM Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассматривает возможность переноса плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) на август 2020 года в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте лиги.

Сообщается, что КХЛ предложила вариант проведения плей-офф МХЛ среди продолжающих борьбу за Кубок Харламова в августе после окончания предсезонной подготовки в августе этого года.

В ближайшее время лига вынесет окончательное решение о судьбе сезона МХЛ.