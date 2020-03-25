Сан-Франциско, США, , 16:14 — REGNUM Главный тренер «Голден Стейт Уорриорз» Стив Керри поделился ситуацией, с которой пришлось встретиться команде из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что НБА временно приостановила регулярный чемпионат в связи с коронавирусом. «Голден Стейт» осталось сыграть 17 матчей до завершения чемпионата.

«Для «Уорриорз» сезон окончен. Если лиге удастся осуществить рестарт, маловероятно, что мы будем доигрывать матчи регулярного чемпионата, учитывая отставание по графику. Кто знает?

Я больше переживаю за команды, которые вели борьбу за титул, боролись за место в плей-офф, команды, которые вложили много сил в этот сезон», — цитирует слова Керра портал TalkBasket.

«Голден Стейт» занимает последнее место в Западной конференции, выиграв лишь в 15 матчах чемпионата.

На данный момент в США более 53 тысяч случаев заражения, из которых 685 — летальные. При этом вылечившихся лишь 370 человек.