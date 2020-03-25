Барселона, Испания, , 15:39 — REGNUM «Барселона» может расстаться сразу с восемью футболистами в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, в клубе планируют перестройку состава. Главными кандидатами на продажу являются хавбеки Артуро Видаль и Иван Ракитич, контракты которых заканчиваются в 2021 году

Кроме того, клуб готов продать голкипера Нето, защитников Самуэля Юмтити и Эктора Фирпо, полузащитников Антуана Гризманна и Филиппе Коутиньо, а также форварда Мартина Брайтвайта. Последний находится в команде всего месяц.

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