Лозанна, Швейцария, , 14:41 — REGNUM Решение о создании рабочей группы по проведению Олимпийских игр в Токио в 2021 году принял Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 25 марта заявил глава МОК Томас Бах.

«Принято решение о создании рабочей группы. Мы впервые в истории олимпийского движения столкнулись с переносом Игр, поэтому у нас нет такого опыта», — сказал Бах.

Он добавил, что в ближайшее время будут проведены переговоры с международными федерациями, после которых будут приняты решения по организации Игр в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта МОК объявил о переносе Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса.