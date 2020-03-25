Москва, , 14:29 — REGNUM Сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) завершён досрочно из-за эпидемии коронавируса. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Плей-офф ВХЛ прерван на стадии второго раунда. На этом этапе турнира проходили следующие серии:

«Звезда» (Москва) — «Хумо» (Ташкент), счёт в серии до четырёх побед — 3:1;

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Барс» (Казань) — 1:3;

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:2;

«Рубин» (Тюмень) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:2.

«В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне», — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) досрочно завершила сезон 2019/20 и отменила оставшиеся матчи Кубка Гагарина.

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