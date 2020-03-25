Москва, , 12:47 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко принял вызов от Александр Емельяненко. Об этом 25 марта сообщает Sport24.

«Меня удивил вызов Александра. Но я приятно удивлён, ведь именно меня Александр вызвал. Мы без проблем можем встретиться», — сказал Шлеменко.

Он добавил, что является бойцом ММА, поэтому хотел бы встретиться с ним по правилам смешанных единоборств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса.

Читайте ранее в этом сюжете: Емельяненко вызвал на бой Шлеменко