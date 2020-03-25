Москва, , 12:41 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) досрочно завершает сезон 2019/20. Об этом 25 марта сообщается на сайте лиги.

«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 2019/20», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в КХЛ рассмотрели множество сценариев развития событий. Среди них — доигровка чемпионата до 30 апреля, а также его продолжение в июне и июле.

Однако, отмечают в лиге, исполнение этих сценариев в настоящий момент представляется маловероятным.

Доигрывание турнира летом привело бы к лишению его спортивной привлекательности, поскольку часть клубов снялась с розыгрыша, а у остальных возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков в Россию и сдвинулись бы сроки подготовки к следующему сезону.

КХЛ на одном из ближайших заседаний совета директоров примет решение о распределении мест по итогам сезона, а также определит, какие команды будут участвовать в чемпионате 2020/21.

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