Ташкент, , 10:15 — REGNUM Гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, решила продлить спортивную карьеру на год из-за переноса Олимпиады. Об этом 24 марта спортсменка заявила ТАСС.

«Я планировала завершить свою карьеру на Играх в Токио и не собираюсь менять свои намерения. Теперь я останусь в гимнастике еще на один сезон, буду тренироваться, чтобы выступить на этой Олимпиаде», — сказала 44-летняя спортсменка.

Отметим, что Чусовитина является олимпийской чемпионкой 1992 года. Кроме того, трижды выигрывала чемпионат мира, два из которых — в 1991 году в составе сборной СССР.

Напомним, 24 марта Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса.