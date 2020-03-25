Москва, , 10:07 — REGNUM Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко. Видео опубликовано 24 марта на странице Емельяненко в Instagram.

Емельяненко заявил, что Шлеменко собирался выйти с ним на ринг и заменить Михаила Кокляева. При этом он предложил устроить поединок по правилам бокса.

Напомним, 24 июля Емельяненко должен провести бой с Магомедом Исмаиловым.

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