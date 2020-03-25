Лондон, , 09:15 — REGNUM Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) могут попросить футболистов пойти на сокращение заработной платы. Об этом 25 марта сообщает The Telegraph.

Отмечается, что в связи с приостановкой чемпионата и отсутствия выручки клубы намерены начать переговоры с игроками о сокращении зарплаты. Возможно, выплаты футболистам сократятся на 50%.

По информации издания, в этом случае неизбежны переговоры по этому вопросу между клубами и профсоюзом игроков.

Напомним, чемпионат Англии остановлен из-за пандемии коронавируса.