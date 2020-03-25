Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном может пройти в США в штате Флорида. Об этом 25 марта сообщает журналист MMAFighting Стивен Марокко на своей странице в Twitter.

Отмечается, что руководство UFC рассматривает вариант с Флоридой в качестве основного.

Напомним, ранее глава UFC Дэна Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона, но отказался называть его. Поединок должен пройти 18 апреля. В Нью-Йорке его запретили проводить из-за коронавируса.

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